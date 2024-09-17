Азербайджан и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландом Прайсом.

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландом Прайсом.

Как сообщает Report, об этом глава ЦБА написал на своей странице в социальной сети "X".

Стороны провели обмен мнениями по основным направлениям новой Рамочной программы партнерства с Азербайджаном на 2025-2029 годы, текущему статусу продолжающихся инвестиционных проектов, поддержке, которую Всемирный банк может оказать в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В то же время были обсуждены возможности расширения существующих связей с банком и поддержки Всемирным банком разработки проекта "зеленой таксономии".