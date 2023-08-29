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Азербайджан и Всемирный банк обсудили новые рамки сотрудничества

Азербайджан и Всемирный банк обсудили новые рамки сотрудничества Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Всемирным банком обсуждены новые рамки сотрудничества на 2023-2028 годы.
Финансы
29 августа 2023 г. 18:15
Азербайджан и Всемирный банк обсудили новые рамки сотрудничества

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Всемирным банком обсуждены новые рамки сотрудничества на 2023-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице ЦБА в социальной сети "X".

Сегодня председатель Центробанка Талех Кязимов встретился с делегацией, возглавляемой новым страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей деятельности Всемирного банка в Азербайджане и новых рамках сотрудничества на 2023-2028 годы. В то же время были обсуждены вопросы, касающиеся текущего сотрудничества между ЦБА и Всемирным банком, хода реализации проектов технической помощи и новых направлений технической помощи на будущий период.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı ilə yeni əməkdaşlıq çərçivəsini müzakirə edib

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