Азербайджан и Всемирный банк обсудили новые рамки сотрудничества

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Всемирным банком обсуждены новые рамки сотрудничества на 2023-2028 годы.

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Всемирным банком обсуждены новые рамки сотрудничества на 2023-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице ЦБА в социальной сети "X".

Сегодня председатель Центробанка Талех Кязимов встретился с делегацией, возглавляемой новым страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей деятельности Всемирного банка в Азербайджане и новых рамках сотрудничества на 2023-2028 годы. В то же время были обсуждены вопросы, касающиеся текущего сотрудничества между ЦБА и Всемирным банком, хода реализации проектов технической помощи и новых направлений технической помощи на будущий период.