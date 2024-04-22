Азербайджан и Всемирный банк обсудили будущие проекты

Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества.

Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов написал в социальной сети "X".

"Наша встреча с исполнительным директором по операциям Всемирного банка Анной Байерде стала одним из важных дискуссий в рамках Весенних совещаний. На встрече мы обсудили потенциальные возможности поддержки нашей страны со стороны ВБ, проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества, и новые направления деятельности. Также мы провели обмен мнениями по важным вопросам повестки дня COP29", - написал Кязимов.