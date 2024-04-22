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Азербайджан и Всемирный банк обсудили будущие проекты

Азербайджан и Всемирный банк обсудили будущие проекты Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества.
Финансы
22 апреля 2024 г. 17:30
Азербайджан и Всемирный банк обсудили будущие проекты

Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов написал в социальной сети "X".

"Наша встреча с исполнительным директором по операциям Всемирного банка Анной Байерде стала одним из важных дискуссий в рамках Весенних совещаний. На встрече мы обсудили потенциальные возможности поддержки нашей страны со стороны ВБ, проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества, и новые направления деятельности. Также мы провели обмен мнениями по важным вопросам повестки дня COP29", - написал Кязимов.

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Версия на английском языке Azerbaijan, WB hold discussions on joint projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Dünya Bankı birgə həyata keçiriləcək layihələri müzakirə edib

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