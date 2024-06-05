Азербайджан и Венгрия обсудили совместные проекты, укрепляющие экономические связи

Обсуждены совместные проекты, укрепляющие экономические отношения между Азербайджаном и Венгрией.

Обсуждены совместные проекты, укрепляющие экономические отношения между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто обменялись мнениями о совместных проектах, укрепляющих азербайджано-венгерские экономические отношения, активном сотрудничестве в области энергетики, транспорта, фармацевтики, деятельности венгерских компаний в нашей стране, поощрении нашего инвестиционного партнерства. Подписанный документ о покупке доли в проекте "Шахдениз" венгерской компанией MVM еще больше укрепит экономическое и энергетическое партнерство наших стран", - отметил министр.