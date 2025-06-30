Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в банковской сфере

Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в банковской сфере

Азербайджан и Венгрия могут расширить институциональное сотрудничество в банковском секторе

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Согласно информации, председатель ЦБА провел встречу с председателем Центрального банка Венгрии Михаем Варгой в рамках своего участия в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов (БМР), организованном в Базеле.

По его словам, на встрече обсуждались региональная экономическая ситуация и важные вопросы, стоящие на повестке дня центрального банкинга, а также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения институционального сотрудничества.