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Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в банковской сфере

Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в банковской сфере Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в банковской сфере
Финансы
30 июня 2025 г. 14:51
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в банковской сфере

Азербайджан и Венгрия могут расширить институциональное сотрудничество в банковском секторе

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Согласно информации, председатель ЦБА провел встречу с председателем Центрального банка Венгрии Михаем Варгой в рамках своего участия в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов (БМР), организованном в Базеле.

По его словам, на встрече обсуждались региональная экономическая ситуация и важные вопросы, стоящие на повестке дня центрального банкинга, а также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения институционального сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Macarıstan bank sektorunda institusional əməkdaşlığı genişləndirə bilər

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