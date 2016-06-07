​Азербайджан и Великобритания рассматривают возможности сотрудничества на рынках капитала

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы встретился с делегацией, возглавляемой торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессой Эммой Николсон.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, баронесса Эмма Николсон подчеркнула, что они придают большое значение взаимоотношениям двух стран, отметив поддержку планов развития рынков капитала и страховой сферы.

В ходе встречи обсуждались двусторонние связи Азербайджана и Великобритании, ситуация на мировых финансовых рынках, а также возможности взаимного сотрудничества на рынках капитала.

Руфат Асланлы проинформировал делегацию о нынешнем состоянии финансового сектора Азербайджана и среднесрочной стратегии ПНФР, подчеркнув заинтересованность в тесном сотрудничестве с соответствующими структурами Великобритании в вопросе оздоровления банковского сектора.