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​​​​​​​Азербайджан и Великобритания подпишут осенью меморандум о сотрудничестве в сфере аудита

​​​​​​​Азербайджан и Великобритания подпишут осенью меморандум о сотрудничестве в сфере аудита 17:50
Финансы
8 мая 2025 г. 17:58
​​​​​​​Азербайджан и Великобритания подпишут осенью меморандум о сотрудничестве в сфере аудита

Палата аудиторов Азербайджана и Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) договорились подписать в сентябре в Баку меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита председателя Палаты Вахида Новрузова в Лондон по приглашению президента ICAEW Малкольма Бакуса.

Стороны на встрече обсудили сотрудничество при подготовке кадров, внедрении инноваций в аудите, повышении прозрачности, а также участие в совместных проектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Böyük Britaniyanın audit qurumları əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq

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