​​​​​​​Азербайджан и Великобритания подпишут осенью меморандум о сотрудничестве в сфере аудита

17:50

Палата аудиторов Азербайджана и Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) договорились подписать в сентябре в Баку меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита председателя Палаты Вахида Новрузова в Лондон по приглашению президента ICAEW Малкольма Бакуса.

Стороны на встрече обсудили сотрудничество при подготовке кадров, внедрении инноваций в аудите, повышении прозрачности, а также участие в совместных проектах.