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Азербайджан и ВБ обсудили вопросы сотрудничества

Азербайджан и ВБ обсудили вопросы сотрудничества Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли встретился с менеджером практики Всемирного банка по макроэкономике, торговле и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии Антонио Нусифора.
Финансы
4 июня 2024 г. 16:48
Азербайджан и ВБ обсудили вопросы сотрудничества

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли встретился с менеджером практики Всемирного банка по макроэкономике, торговле и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии Антонио Нусифора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

На встрече отмечена важность эффективного сотрудничества со Всемирным банком. Было подчеркнуто, что дальнейшее повышение благоприятности инвестиционного климата в Азербайджане, партнерство между государственным и частным секторами, инновации, развитие управленческих технологий и сотрудничество по другим направлениям способствуют достижению целей развития нашей страны.

Стороны обсудили развитие сотрудничества по вопросам диверсификации торговли, “зеленого перехода”, климата, COP29 и другим вопросам.

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