Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в рамках COP29

11:42

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили сотрудничество в рамках предстоящей в ноябре в Баку климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

Кязымов отметил, что в рамках ежегодного собрания Всемирного банка провел встречу с исполнительным директором по операциям ВБ Анной Бьерде.

"На встрече мы обсудили приоритетные направления взаимодействия между нашей страной и Всемирным банком, а также сотрудничество в рамках COP29. Кроме того, мы затронули важные инициативы, стоящие на повестке дня, и рассмотрели потенциальные направления поддержки со стороны Всемирного банка в этом контексте", - отметил он.