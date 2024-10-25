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Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в рамках COP29

Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в рамках COP29 11:42
Финансы
25 октября 2024 г. 12:00
Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в рамках COP29

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили сотрудничество в рамках предстоящей в ноябре в Баку климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

Кязымов отметил, что в рамках ежегодного собрания Всемирного банка провел встречу с исполнительным директором по операциям ВБ Анной Бьерде.

"На встрече мы обсудили приоритетные направления взаимодействия между нашей страной и Всемирным банком, а также сотрудничество в рамках COP29. Кроме того, мы затронули важные инициативы, стоящие на повестке дня, и рассмотрели потенциальные направления поддержки со стороны Всемирного банка в этом контексте", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, World Bank mull activities to be carried out within COP29 framework
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Dünya Bankı COP29 çərçivəsində görüləcək işləri müzakirə edib

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