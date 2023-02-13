Азербайджан и Турция обсуждают новое соглашение об устранении двойного налогообложения

В Анкаре прошли обсуждения в связи с проектом нового соглашения между Азербайджаном и Турцией об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов.

В Анкаре прошли обсуждения в связи с проектом нового соглашения между Азербайджаном и Турцией об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

В мероприятии от Азербайджана приняли участие эксперты Госслужбы и полномочный представитель министерства финансов, а от Турции – ответственные лица Управления доходами.

Замначальника главного управления по международному налогообложению и налоговому мониторингу Госслужбы Джейхун Исмайлов подчеркнул, что проводимые переговоры имеют большое значение для обеих стран. Он отметил, что подписание нового соглашения позволит создать благоприятную атмосферу для инвесторов, сформировать эффективные взаимоотношения по обмену информацией и сбору налоговых долгов.

В результате трехдневных обсуждений была достигнута договоренность по всем статьям относительно налогообложения. Стороны договорились об активизации усилий для решения оставшихся вопросов в короткие сроки.