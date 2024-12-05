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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в финансовом секторе

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в финансовом секторе Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в финансовом секторе.
Финансы
5 декабря 2024 г. 11:08
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в финансовом секторе

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в финансовом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, министр финансов Самир Шарифов провел встречу с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в финансовой, экономической сферах, а также в рамках региональных и международных финансовых институтов. Была подчеркнута важность расширения взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам двух стран в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества и Черноморского банка торговли и развития.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye mull financial cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə maliyyə sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

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