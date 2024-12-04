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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в цифровом банкинге

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в цифровом банкинге Представители Азербайджана и Турции рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в сфере цифрового банкинга.
Финансы
4 декабря 2024 г. 15:57
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в цифровом банкинге

Представители Азербайджана и Турции рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в сфере цифрового банкинга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Члены Правления ЦБА Тогрул Алиев и Вюсал Халилов встретились с заместителем председателя Агентства банковского регулирования и надзора Турции Мустафой Айдыном.

Стороны обменялись мнениями о тенденциях развития финансового сектора, использовании технологических решений в регулятивных и надзорных процессах, а также обсудили возможности углубления взаимодействия в области цифровых банковских услуг.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye discuss expanding cooperation in digital banking
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə ilə rəqəmsal bankçılıqda əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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