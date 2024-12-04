Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в цифровом банкинге

Представители Азербайджана и Турции рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в сфере цифрового банкинга.

Представители Азербайджана и Турции рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в сфере цифрового банкинга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Члены Правления ЦБА Тогрул Алиев и Вюсал Халилов встретились с заместителем председателя Агентства банковского регулирования и надзора Турции Мустафой Айдыном.

Стороны обменялись мнениями о тенденциях развития финансового сектора, использовании технологических решений в регулятивных и надзорных процессах, а также обсудили возможности углубления взаимодействия в области цифровых банковских услуг.