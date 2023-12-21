Азербайджан и Турция обсудили расширение портфеля экономического сотрудничества

Обсуждено расширение портфеля экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Обсуждено расширение портфеля экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"На встрече с министром торговли Турции, моим коллегой Омером Болатом мы с удовлетворением отметили динамичное развитие азербайджано–турецкого экономического сотрудничества, увеличение двустороннего торгового оборота более чем на 50% за последние два года, успешное инвестиционное партнерство. Мы продолжим реализовывать имеющийся потенциал для расширения нашего портфеля экономического сотрудничества и достижения новых целей", - говорится в публикации.