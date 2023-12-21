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Азербайджан и Турция обсудили расширение портфеля экономического сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили расширение портфеля экономического сотрудничества Обсуждено расширение портфеля экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Финансы
21 декабря 2023 г. 17:25
Азербайджан и Турция обсудили расширение портфеля экономического сотрудничества

Обсуждено расширение портфеля экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"На встрече с министром торговли Турции, моим коллегой Омером Болатом мы с удовлетворением отметили динамичное развитие азербайджано–турецкого экономического сотрудничества, увеличение двустороннего торгового оборота более чем на 50% за последние два года, успешное инвестиционное партнерство. Мы продолжим реализовывать имеющийся потенциал для расширения нашего портфеля экономического сотрудничества и достижения новых целей", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye mull further expansion of economic cooperation portfolio
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə iqtisadi əməkdaşlıq portfelinin genişləndirməsini müzakirə edib

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