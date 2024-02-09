Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с представителями Bank of New York Mellon (Bnymellon), в ходе которой обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане и вопросы развития банковского сектора

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с представителями Bank of New York Mellon (Bnymellon), в ходе которой обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане и вопросы развития банковского сектора

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между финансовыми системами обеих стран.