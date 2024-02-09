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Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере

Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с представителями Bank of New York Mellon (Bnymellon), в ходе которой обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане и вопросы развития банковского сектора
Финансы
9 февраля 2024 г. 12:45
Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с представителями Bank of New York Mellon (Bnymellon), в ходе которой обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане и вопросы развития банковского сектора

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между финансовыми системами обеих стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan, US mull cooperation in financial sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ABŞ maliyyə sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

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