Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере
Азербайджан и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с представителями Bank of New York Mellon (Bnymellon), в ходе которой обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане и вопросы развития банковского сектора
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с представителями Bank of New York Mellon (Bnymellon), в ходе которой обсуждалась макроэкономическая ситуация в Азербайджане и вопросы развития банковского сектора