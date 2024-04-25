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Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе

Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе.
Финансы
25 апреля 2024 г. 10:51
Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе

Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в социальной сети "X".

"В рамках визита в США у нас состоялась продуктивная встреча с заместителем контролера по политике операционных рисков управления валютного контроля Кевином Гринфилдом. В ходе встречи проведен обмен мнениями о важности современных технологий в области внедрения риск-ориентированной модели контроля в банках, регулирования инновационных услуг, контроля и регулирования",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, US discuss implementation of risk-based supervision model in banks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ABŞ maliyyə sektorunda innovativ xidmətlərin tənzimlənməsini müzakirə edib

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