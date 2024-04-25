Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе

Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе.

Азербайджан и США обсудили регулирование инновационных услуг в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в социальной сети "X".

"В рамках визита в США у нас состоялась продуктивная встреча с заместителем контролера по политике операционных рисков управления валютного контроля Кевином Гринфилдом. В ходе встречи проведен обмен мнениями о важности современных технологий в области внедрения риск-ориентированной модели контроля в банках, регулирования инновационных услуг, контроля и регулирования",- говорится в публикации.