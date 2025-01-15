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Азербайджан и Словакия устранили двойное налогообложение

Азербайджан и Словакия устранили двойное налогообложение 15:42
Финансы
15 января 2025 г. 16:15
Азербайджан и Словакия устранили двойное налогообложение

Соглашение между Азербайджаном и Словакией об устранении двойного налогообложения в отношении доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов вступило в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, соглашение об устранении двойного налогообложения между сторонами было подписано 7 июня 2023 года,

Соглашение применяется к юридическим и физическим лицам, являющимся резидентами одной или обеих стран.

Азербайджан до сих пор подписал с 57 странами соглашения об избежание двойного налогообложения в отношении доходов и капитала. При этом принцип отказа от двойного налогообложения применяется с 55 странами.

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Версия на английском языке Double taxation between Azerbaijan and Slovakia eliminated
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Slovakiya arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb

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