Азербайджан и Швейцария обсудили возможности расширения сотрудничества в финансовом секторе

Азербайджан и Швейцария обсудили цифровые инициативы в финансовом секторе.
Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в социальной сети "X".
Он отметил, что встреча состоялась в рамках первого рабочего визита председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля в Азербайджан.
"Мы провели широкий обмен мнениями о процессах в глобальной экономике и на финансовых рынках, о приоритетах денежно-кредитной политики и финансовой стабильности на среднесрочный период, а также о цифровых инициативах по развитию финансового сектора. На встрече мы также выразили удовлетворение текущим состоянием партнерства между странами и обсудили возможности расширения сотрудничества между учреждениями", - отметил он.
İsveçrə Milli Bankının sədri cənab Martin Şlegel ilə Azərbaycana ilk işgüzar səfərində görüşməkdən məmnun olduq.
Görüş zamanı qlobal iqtisadiyyat və maliyyə bazarlarında gedən proseslər, ortamüddətli dövr üçün pul siyasəti və maliyyə sabitliyi üzrə prioritetlər, eləcə də… pic.twitter.com/wU9NiwbICr