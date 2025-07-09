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Азербайджан и Швейцария обсудили возможности расширения сотрудничества в финансовом секторе

Азербайджан и Швейцария обсудили возможности расширения сотрудничества в финансовом секторе 10:06
Финансы
9 июля 2025 г. 10:30
Азербайджан и Швейцария обсудили возможности расширения сотрудничества в финансовом секторе

Азербайджан и Швейцария обсудили цифровые инициативы в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

Он отметил, что встреча состоялась в рамках первого рабочего визита председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля в Азербайджан.

"Мы провели широкий обмен мнениями о процессах в глобальной экономике и на финансовых рынках, о приоритетах денежно-кредитной политики и финансовой стабильности на среднесрочный период, а также о цифровых инициативах по развитию финансового сектора. На встрече мы также выразили удовлетворение текущим состоянием партнерства между странами и обсудили возможности расширения сотрудничества между учреждениями", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsveçrə maliyyə sektorunda rəqəmsal təşəbbüsləri müzakirə edib

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