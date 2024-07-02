Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества в банковской сфере

Обсуждены перспективы сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Национальным банком Швейцарии (SNB).

Обсуждены перспективы сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Национальным банком Швейцарии (SNB).

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязимов на своей странице в соцсети "Х".

"В рамках делового визита в Таджикистан у нас состоялась двусторонняя встреча с председателем SNB Томасом Джорданом. На встрече мы обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между центральными банками двух стран. Мы выразили благодарность Джордану за его важный вклад в укрепление сотрудничества между нашими организациями и установление тесных партнерских отношений между странами. Мы пожелали завершившему председательство в SNB г-ну Джордану успехов в его новой деятельности", - говорится в публикации.