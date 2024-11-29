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Азербайджан и Швеция обсудили приоритеты сотрудничества в рамках IOTA

Азербайджан и Швеция обсудили приоритеты сотрудничества в рамках IOTA Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана обсудила с Налоговым агентством Швеции вопросы укрепления сотрудничества в рамках Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA).
Финансы
29 ноября 2024 г. 19:50
Азербайджан и Швеция обсудили приоритеты сотрудничества в рамках IOTA

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана обсудила с Налоговым агентством Швеции вопросы укрепления сотрудничества в рамках Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Стороны рассмотрели приоритетные направления совместной работы, достижения в области международных связей налоговых органов и перспективные проекты.

Встреча прошла в формате видеоконференции между начальником ГНС и президентом IOTA Орханом Назарли и генеральным директором Налогового агентства Швеции Катрин Вестлинг Пальм.

На встрече обсуждалась реализации задач, поставленных в период председательства Азербайджана в IOTA. Стороны рассмотрели предложения по совершенствованию работы организации, поддержке ее инициатив налоговыми администрациями, увеличению финансовых возможностей и развитию эффективных механизмов управления.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Sweden discuss cooperation priorities within IOTA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsveç ilə IOTA çərçivəsində birgə fəaliyyətin prioritet istiqamətlərini müzakirə edib

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