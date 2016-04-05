​Азербайджан и SECO обсудили возможности сотрудничества

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Палате надзора за финансовыми рынками состоялась встреча с делегацией, возглавляемой заместителем регионального директора Государственного секретариата по экономическому сотрудничеству Швейцарии (SECO) на Южном Кавказе Симоной Хаберли.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы проинформировал участников встречи о направлениях будущего сотрудничества с SECO. Председатель высказал мнение по вопросам подготовки среднесрочной стратегии по финансовому сектору и работ по детальному анализу данного сектора, а также привлечению к данным процессам SECO и органа надзора за финансовыми рынками Швейцарии.

С.Хаберли рассказала о взаимном сотрудничестве в экономических и финансовых сферах между Азербайджаном и SECO, выразив уверенность, что Палата надзора за финансовыми рынками будет осуществлять рациональную деятельность в соответствии с передовыми международными стандартами.