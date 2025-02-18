Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе.

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках участия в конференции, проходившей в Эль-Ула, мы встретились с заместителем председателя Центрального банка Саудовской Аравии по монетарным вопросам Талалом Аль-Хумудом. Обменялись мнениями по вопросам совершенствования денежно-кредитной политики и повышения ее эффективности, а также расширения применения инновационных технологий. Также обсудили возможности дальнейшего углубления сотрудничества путем увеличения обмена знаниями и опытом между организациями", - отметил он.