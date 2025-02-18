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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе.
Финансы
18 февраля 2025 г. 16:34
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках участия в конференции, проходившей в Эль-Ула, мы встретились с заместителем председателя Центрального банка Саудовской Аравии по монетарным вопросам Талалом Аль-Хумудом. Обменялись мнениями по вопросам совершенствования денежно-кредитной политики и повышения ее эффективности, а также расширения применения инновационных технологий. Также обсудили возможности дальнейшего углубления сотрудничества путем увеличения обмена знаниями и опытом между организациями", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia mull application of innovative technologies in banking sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı bank sektorunda innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

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