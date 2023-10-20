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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество.
Финансы
20 октября 2023 г. 14:04
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Министр финансов, сопредседатель Совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи Самир Шарифов принял новоназначенного посла Саудовской Аравии в нашей стране Эссама бин Салеха аль-Джутейли.

На встрече говорилось об успешном развитии двусторонних отношений в политической, экономической и других областях, в связи с чем был отмечен вклад Совместной комиссии в углубление сотрудничества между странами.

С.Шарифов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia discuss bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

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