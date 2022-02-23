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Азербайджан и Россия будут сотрудничать в финансовом секторе

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в финансовом секторе Азербайджан и Россия выразили готовность содействовать деятельности кредитно-банковских организаций в рамках национального законодательства и денежно-кредитной политики, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, включ
Финансы
23 февраля 2022 г. 09:52
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в финансовом секторе

Азербайджан и Россия выразили готовность содействовать деятельности кредитно-банковских организаций в рамках национального законодательства и денежно-кредитной политики, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, включая финансово-промышленные группы, производственные и другие организационно-хозяйственные структуры.

Об этом говорится в "Декларации о союзническом взаимодействии", подписанной вчера между двумя странами, сообщает Report.

В документе также говорится, что стороны создадут возможности для использования национальных валют во взаиморасчетах, совместного обслуживания банковских карт, а также развития корреспондентских отношений между банками.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Russia to cooperate in financial sector 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya maliyyə sektorunda əməkdaşlıq edəcək

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