Азербайджан и Россия будут сотрудничать в финансовом секторе

Азербайджан и Россия выразили готовность содействовать деятельности кредитно-банковских организаций в рамках национального законодательства и денежно-кредитной политики, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, включ

Азербайджан и Россия выразили готовность содействовать деятельности кредитно-банковских организаций в рамках национального законодательства и денежно-кредитной политики, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, включая финансово-промышленные группы, производственные и другие организационно-хозяйственные структуры.

Об этом говорится в "Декларации о союзническом взаимодействии", подписанной вчера между двумя странами, сообщает Report.

В документе также говорится, что стороны создадут возможности для использования национальных валют во взаиморасчетах, совместного обслуживания банковских карт, а также развития корреспондентских отношений между банками.