​Азербайджан и Польша расширяют экономические связи

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Польша может сыграть роль диверсификатора в построении международных экономических отношений между Востоком и Западом. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции вице-премьер Польши, министр экономики Януш Пехочиньский, находящийся с визитом в Баку.

Польский министр отметил, что они заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном и для этого имеется широкий потенциал: "Мы хотели бы расширить сотрудничество во многих областях, в частности, в области обмена студентами. По этому вопросу мы провели плодотворные обсуждения с президентом".

Я.Пехочиньский также подчеркнул, что Польша заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетическом секторе: "Я думаю, расширение сотрудничества с SOCAR возможно. Как транзитная страна, мы можем быть посредником в развитии отношений между Востоком и Западом, Германией и другими соседними странами".

Министр отметил, что в ближайшие годы ожидается значительный рост товарооборота между Азербайджаном и Польшей: "В прошлом году товарооборот был равен 170 млн. долларов. В ближайшие 2-3 года этот показатель достигнет 1 млрд. долларов".