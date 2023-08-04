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Азербайджан и Пакистан расширяют совместную аудиторскую деятельность

Азербайджан и Пакистан расширяют совместную аудиторскую деятельность Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов провел обмен мнениями с Генеральным аудитором Пакистана Мухаммадом Аджмалом Гондалом о перспективах развития дружественных и партнерских связей, а также наращивания потенциала.
Финансы
4 августа 2023 г. 10:39
Азербайджан и Пакистан расширяют совместную аудиторскую деятельность

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов провел обмен мнениями с Генеральным аудитором Пакистана Мухаммадом Аджмалом Гондалом о перспективах развития дружественных и партнерских связей, а также наращивания потенциала.

Об этом Report сообщили в Палате.

Согласно информации, состоялась церемония обновления и подписания Меморандума о взаимопонимании между Палатой и Офисом генерального аудитора Пакистана. Документ подписали руководители обоих учреждений.

Меморандум предусматривает дальнейшее укрепление существующих взаимоотношений, а вместе с тем и более продуктивную организацию совместной деятельности по наращиванию потенциала в области аудита.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistanın ali audit qurumları birgə fəaliyyəti genişləndirir

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