Азербайджан и Пакистан расширяют совместную аудиторскую деятельность

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов провел обмен мнениями с Генеральным аудитором Пакистана Мухаммадом Аджмалом Гондалом о перспективах развития дружественных и партнерских связей, а также наращивания потенциала.

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов провел обмен мнениями с Генеральным аудитором Пакистана Мухаммадом Аджмалом Гондалом о перспективах развития дружественных и партнерских связей, а также наращивания потенциала.

Об этом Report сообщили в Палате.

Согласно информации, состоялась церемония обновления и подписания Меморандума о взаимопонимании между Палатой и Офисом генерального аудитора Пакистана. Документ подписали руководители обоих учреждений.

Меморандум предусматривает дальнейшее укрепление существующих взаимоотношений, а вместе с тем и более продуктивную организацию совместной деятельности по наращиванию потенциала в области аудита.