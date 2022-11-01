Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в финансово-банковском секторе

Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в финансово-банковском секторе.

Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в финансово-банковском секторе.

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в Twitter.

"Сегодня провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хаи и руководителем бакинского филиала Национального банка Пакистана (в процессе ликвидации) Шейхом Ахшамом Ахмадом. На встрече выразили признательность за деятельность филиала в Азербайджане, также обсуждены возможности будущего сотрудничества Пакистана и Азербайджана в финансово-банковском секторе", – отметил он.