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Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в финансово-банковском секторе

Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в финансово-банковском секторе Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в финансово-банковском секторе.
Финансы
1 ноября 2022 г. 17:18
Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в финансово-банковском секторе

Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в финансово-банковском секторе.

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в Twitter.

"Сегодня провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в нашей стране Билалом Хаи и руководителем бакинского филиала Национального банка Пакистана (в процессе ликвидации) Шейхом Ахшамом Ахмадом. На встрече выразили признательность за деятельность филиала в Азербайджане, также обсуждены возможности будущего сотрудничества Пакистана и Азербайджана в финансово-банковском секторе", – отметил он.

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Версия на английском языке ФотоPakistan, Azerbaijan discuss opportunities for cooperation in financial sectors
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan və Azərbaycan maliyyə-bank sektorları arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib

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