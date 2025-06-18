Азербайджан и ОИС обсудили продвижение дружественных исламских финансовых инструментов

В Министерстве финансов Азербайджана прошла встреча с представителями COMCEC, посвященная развитию исламских экологически дружественных финансовых инструментов.

В Министерстве финансов Азербайджана прошла встреча с представителями Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC), посвященная развитию исламских экологически дружественных финансовых инструментов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече, в которой также приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов и Центрального банка Азербайджана, обсуждалось исследование COMCEC на тему "Содействие устойчивым исламским финансовым инструментам для борьбы с последствиями изменения климата и природных бедствий в странах-членах ОИС".

Стороны обменялись мнениями о текущей политике, существующих практиках и будущих возможностях в данной сфере.

Отмечается, что наряду с Азербайджаном COMCEC также изучает опыт Индонезии, Нигерии, Катара и Великобритании в рамках реализации проекта.