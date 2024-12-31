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Азербайджан и ОАЭ увеличили взаимные инвестиции более чем в 5 раз

Азербайджан и ОАЭ увеличили взаимные инвестиции более чем в 5 раз В январе-сентябре этого года Объединенные Арабские Эмираты вложили в экономику Азербайджана 356,3 млн долларов США в виде прямых инвестиций.
Финансы
31 декабря 2024 г. 15:16
Азербайджан и ОАЭ увеличили взаимные инвестиции более чем в 5 раз

В январе-сентябре этого года Объединенные Арабские Эмираты вложили в экономику Азербайджана 356,3 млн долларов США в виде прямых инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля ОАЭ в общем объеме инвестиций в экономику Азербайджана за отчетный период составила 7,9%.

За 9 месяцев Азербайджан вложил в экономику ОАЭ 437,2 млн долларов США - в 5,4 раза больше, чем год назад. Доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ в общем объеме инвестиций за отчетный период составила 31,2%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ qarşılıqlı investisiya qoyuluşunu 5 dəfədən çox artırıb

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