Азербайджан и ОАЭ увеличили взаимные инвестиции более чем в 5 раз

В январе-сентябре этого года Объединенные Арабские Эмираты вложили в экономику Азербайджана 356,3 млн долларов США в виде прямых инвестиций.

В январе-сентябре этого года Объединенные Арабские Эмираты вложили в экономику Азербайджана 356,3 млн долларов США в виде прямых инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля ОАЭ в общем объеме инвестиций в экономику Азербайджана за отчетный период составила 7,9%.

За 9 месяцев Азербайджан вложил в экономику ОАЭ 437,2 млн долларов США - в 5,4 раза больше, чем год назад. Доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ в общем объеме инвестиций за отчетный период составила 31,2%.