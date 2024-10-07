Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество на рынках капитала

Участники рынков капитала Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) расширяют сотрудничество.

Участники рынков капитала Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) расширяют сотрудничество.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно информации, делегация БФБ совершила деловой визит в ОАЭ 1-4 октября.

В рамках визита состоялись встречи с руководящим составом финансового рынка Дубая (DFM, корпорации экономического развития Дубая (DED) и фондовой биржи Абу-Даби (ADX).

В ходе встреч были обсуждены история и перспективы развития рынков капитала двух стран, обмен опытом между фондовыми рынками и направления сотрудничества в ближайшем будущем.

Делегация БФБ также установила партнерские отношения с ведущими инвестиционными компаниями ОАЭ, такими как Emirates NBD Capital, BHM Capital Financial Services и Nomura Asset Management, в области изучения исламских инвестиций, возможностей выпуска исламских облигаций (сукук), деятельности маркет-мейкеров и технологических достижений, применяемых на рынках капитала.