О нас

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество на рынках капитала

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество на рынках капитала Участники рынков капитала Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) расширяют сотрудничество.
Финансы
7 октября 2024 г. 13:02
Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество на рынках капитала

Участники рынков капитала Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) расширяют сотрудничество.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно информации, делегация БФБ совершила деловой визит в ОАЭ 1-4 октября.

В рамках визита состоялись встречи с руководящим составом финансового рынка Дубая (DFM, корпорации экономического развития Дубая (DED) и фондовой биржи Абу-Даби (ADX).

В ходе встреч были обсуждены история и перспективы развития рынков капитала двух стран, обмен опытом между фондовыми рынками и направления сотрудничества в ближайшем будущем.

Делегация БФБ также установила партнерские отношения с ведущими инвестиционными компаниями ОАЭ, такими как Emirates NBD Capital, BHM Capital Financial Services и Nomura Asset Management, в области изучения исламских инвестиций, возможностей выпуска исламских облигаций (сукук), деятельности маркет-мейкеров и технологических достижений, применяемых на рынках капитала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, UAE expand co-op in capital markets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ-nin kapital bazarları arasında əməkdaşlıq əlaqəsi qurulub

Самое важное

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi