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Азербайджан и ОАЭ нарастили объем взаимных инвестиций

Азербайджан и ОАЭ нарастили объем взаимных инвестиций
Финансы
19 июня 2024 г. 11:35
Азербайджан и ОАЭ нарастили объем взаимных инвестиций

В первом квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 65,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 2,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ увеличилась с 7,8% до 19,9%.

В январе-марте ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана 190,7 млн долларов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

За год доля инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 3,6% до 12,6%.

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Версия на английском языке Azerbaijan and UAE sharply boost mutual investment
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ qarşılıqlı investisiya qoyuluşunu kəskin artırıblar

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