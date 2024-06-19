Азербайджан и ОАЭ нарастили объем взаимных инвестиций

В первом квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 65,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 2,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ увеличилась с 7,8% до 19,9%.

В январе-марте ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана 190,7 млн долларов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

За год доля инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 3,6% до 12,6%.