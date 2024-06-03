Азербайджан и МВФ обсудили повышение стабильности финансового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили пути повышения стабильности финансового сектора.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили пути повышения стабильности финансового сектора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения прошли на встрече председателя Центрального банка Талеха Кязимова с делегацией Программы оценки финансового сектора (FSAP) Международного валютного фонда во главе с Джулианом Чо.

Были обсуждены результаты миссии FSAP, также состоялся обмен мнениями по определению в рамках программы новых направлений повышения стабильности финансового сектора.