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Азербайджан и МВФ обсудили повышение стабильности финансового сектора

Азербайджан и МВФ обсудили повышение стабильности финансового сектора Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили пути повышения стабильности финансового сектора.
Финансы
3 июня 2024 г. 13:07
Азербайджан и МВФ обсудили повышение стабильности финансового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили пути повышения стабильности финансового сектора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения прошли на встрече председателя Центрального банка Талеха Кязимова с делегацией Программы оценки финансового сектора (FSAP) Международного валютного фонда во главе с Джулианом Чо.

Были обсуждены результаты миссии FSAP, также состоялся обмен мнениями по определению в рамках программы новых направлений повышения стабильности финансового сектора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIMF ilə Azərbaycanın maliyyə sektorunun dayanıqlılığının artırılmasının yeni istiqamətləri müzakirə edilib

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