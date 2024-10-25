Азербайджан и МВФ обсудили повышение финансовой устойчивости

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили меры по повышению финансовой устойчивости.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили меры по повышению финансовой устойчивости.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись в рамках встречи с заместителем исполнительного директора МВФ Бо Ли на полях встречи глав центральных банков и министров финансов стран Кавказа и Центральной Азии.

"Обсудили значение расширения финансовой инклюзивности и повышения финансовой устойчивости в странах региона. Рассмотрели возможности поддержки со стороны МВФ и других финансовых институтов региона для увеличения инициатив по финансовой доступности посредством развития потенциала, консультативных услуг и взаимной координации", - говорится в публикации.