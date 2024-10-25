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Азербайджан и МВФ обсудили повышение финансовой устойчивости

Азербайджан и МВФ обсудили повышение финансовой устойчивости Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили меры по повышению финансовой устойчивости.
Финансы
25 октября 2024 г. 15:49
Азербайджан и МВФ обсудили повышение финансовой устойчивости

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили меры по повышению финансовой устойчивости.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись в рамках встречи с заместителем исполнительного директора МВФ Бо Ли на полях встречи глав центральных банков и министров финансов стран Кавказа и Центральной Азии.

"Обсудили значение расширения финансовой инклюзивности и повышения финансовой устойчивости в странах региона. Рассмотрели возможности поддержки со стороны МВФ и других финансовых институтов региона для увеличения инициатив по финансовой доступности посредством развития потенциала, консультативных услуг и взаимной координации", - говорится в публикации.

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