Азербайджан и МВФ обсудили новые направления сотрудничества

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили влияние глобальных тенденций на экономические процессы, показатели и цели развития экономики Азербайджана, новые направления сотрудничества и другие вопросы.

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили влияние глобальных тенденций на экономические процессы, показатели и цели развития экономики Азербайджана, новые направления сотрудничества и другие вопросы.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордон.

На встрече было подчеркнуто многовекторное и эффективное партнерство между Азербайджаном и международными финансовыми институтами, отмечена значимость развития связей с целью широкого внедрения в стране инноваций. Была предоставлена информация по ряду направлений, в том числе о макроэкономических показателях и прогнозах, перспективах развития энергетического сектора, реализуемых в стране налоговых реформах и предусмотренных в этой сфере мероприятиях.