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Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в сфере высшего аудита

Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в сфере высшего аудита 16:55
Финансы
17 июля 2025 г. 17:15
Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в сфере высшего аудита

Существуют возможности сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Об этом в комментарии Report заявила генеральный аудитор Национального департамента аудита Малайзии Ван Мохд Радзи.

По ее словам, 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку проходит весьма продуктивно:

"Наблюдается прогресс в деятельности всех рабочих групп. Малайзия представила отчет недавно созданной в ASOSAI рабочей группы. Главное, ASOSAI отличается своей деятельностью, ориентированной на конкретные результаты. Мы уверены, что обсуждаемые здесь вопросы воплотятся в реальные планы действий и программы в наших странах".

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Версия на английском языке Azerbaijan and Malaysia mull supreme audit cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Malayziya ali audit sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edirlər

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