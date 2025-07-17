Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в сфере высшего аудита

16:55

Существуют возможности сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Об этом в комментарии Report заявила генеральный аудитор Национального департамента аудита Малайзии Ван Мохд Радзи.

По ее словам, 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку проходит весьма продуктивно:

"Наблюдается прогресс в деятельности всех рабочих групп. Малайзия представила отчет недавно созданной в ASOSAI рабочей группы. Главное, ASOSAI отличается своей деятельностью, ориентированной на конкретные результаты. Мы уверены, что обсуждаемые здесь вопросы воплотятся в реальные планы действий и программы в наших странах".