Азербайджан и Кыргызстан создают совместный фонд развития

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан подписано Соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом Министров Кыргызстана о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития.

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан подписано Соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом Министров Кыргызстана о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, Фонд развития будет являться международной организацией - субъектом международного права, обладающим международной правоспособностью и имеющим право заключать международные договоры.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызстаном, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей.

Уставной капитал совместного двустороннего инвестиционного фонда - 25 млн долларов США. Штаб-квартира будет находится в Бишкеке.

Создание фонда послужит импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.

Фонд осуществляет инвестиции в приоритетные для учредителей проекты путем предоставления кредитов и займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны, в том числе в таких областях как: агропромышленный комплекс, сектор водоснабжения, сектор здравоохранения, автомобильная промышленность, наука, исследования и технологии, газопромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность и др.