Азербайджан и Китай обсудили углубление сотрудничества в банковском секторе

Азербайджан и Китай обсудили углубление институционального сотрудничества в банковском секторе.

Азербайджан и Китай обсудили углубление институционального сотрудничества в банковском секторе.

Как сообщили Report в ЦБА, председатель регулятора Талех Казымов провел встречу с председателем Народного банка Китая Пан Гуншэном в рамках конференции AlUlaCEME2025.

Состоялся обмен мнениями о реформах, проводимых центральными банками в области монетарной политики, тенденциях расширения применения цифровых валют и финансовых технологий.

Также обсуждались вопросы углубления институционального сотрудничества между организациями, возможность обмена знаниями и опытом в этой области.