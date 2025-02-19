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Азербайджан и Китай обсудили углубление сотрудничества в банковском секторе

Азербайджан и Китай обсудили углубление сотрудничества в банковском секторе Азербайджан и Китай обсудили углубление институционального сотрудничества в банковском секторе.
Финансы
19 февраля 2025 г. 15:13
Азербайджан и Китай обсудили углубление сотрудничества в банковском секторе

Азербайджан и Китай обсудили углубление институционального сотрудничества в банковском секторе.

Как сообщили Report в ЦБА, председатель регулятора Талех Казымов провел встречу с председателем Народного банка Китая Пан Гуншэном в рамках конференции AlUlaCEME2025.

Состоялся обмен мнениями о реформах, проводимых центральными банками в области монетарной политики, тенденциях расширения применения цифровых валют и финансовых технологий.

Также обсуждались вопросы углубления институционального сотрудничества между организациями, возможность обмена знаниями и опытом в этой области.

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Версия на английском языке Azerbaijan, China may deepen institutional cooperation in banking sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin bank sektorunda institusional əməkdaşlığı dərinləşdirə bilər

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