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Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность в области энергоперехода

Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность в области энергоперехода 13^25
Финансы
20 сентября 2024 г. 13:38
Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность в области энергоперехода

Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность в области перехода к зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсудил с делегацией во главе с заместителем исполнительного председателя Всекитайской Федерации промышленности и коммерции Шен И направления расширения экономического и торгового сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Кроме того, обсуждено углубление торговых связей между двумя странами, содействие взаимным инвестициям в частном секторе, укрепление связей между деловыми кругами, организация совместной деятельности в области "перехода к зеленой энергии", а также потенциальное партнерство и перспективные совместные проекты в области цифровизации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin "yaşıl enerji keçidi" sahəsində birgə fəaliyyəti müzakirə edib

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