О нас

Азербайджан и Казахстан планируют начать сотрудничество в области анализа данных

Азербайджан и Казахстан планируют начать сотрудничество в области анализа данных Азербайджан и Казахстан планируют начать сотрудничество в области анализа данных
Финансы
18 июля 2025 г. 17:31
Азербайджан и Казахстан планируют начать сотрудничество в области анализа данных

Азербайджан с Казахстан обсуждают сотрудничество в области совместного анализа рыночной информации, включая котировки и показатели доходности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи Огтай Гасымов.

Он отметил, что анализ данных является одним из направлений деятельности, предусмотренных в рамках сотрудничества между двумя странами.

"В настоящее время уже существуют определенные технические рамки для сотрудничества в этой сфере. Однако пока мы не можем обеспечить полное функциональное использование этих рамок. Сейчас мы уточняем информацию, которую можно было бы предоставить в рамках сотрудничества, например, о рыночных изменениях, показателях доходности, ценах открытия и закрытия и так далее. На начальном этапе не вся информация может быть передана другой стороне, так как требуется дополнительная работа по обеспечению совместимости и пригодности", - подчеркнул Гасымов.

Он добавил, что возможности для сотрудничества с Казахстаном в этой области очень широки, и переговоры по ряду технических вопросов продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and Kazakhstan plan to launch cooperation in data analysis
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan data analitikası sahəsində əməkdaşlıq edə bilərlər

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi