Азербайджан и Казахстан планируют начать сотрудничество в области анализа данных

Азербайджан и Казахстан планируют начать сотрудничество в области анализа данных

Азербайджан с Казахстан обсуждают сотрудничество в области совместного анализа рыночной информации, включая котировки и показатели доходности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи Огтай Гасымов.

Он отметил, что анализ данных является одним из направлений деятельности, предусмотренных в рамках сотрудничества между двумя странами.

"В настоящее время уже существуют определенные технические рамки для сотрудничества в этой сфере. Однако пока мы не можем обеспечить полное функциональное использование этих рамок. Сейчас мы уточняем информацию, которую можно было бы предоставить в рамках сотрудничества, например, о рыночных изменениях, показателях доходности, ценах открытия и закрытия и так далее. На начальном этапе не вся информация может быть передана другой стороне, так как требуется дополнительная работа по обеспечению совместимости и пригодности", - подчеркнул Гасымов.

Он добавил, что возможности для сотрудничества с Казахстаном в этой области очень широки, и переговоры по ряду технических вопросов продолжаются.