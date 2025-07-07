Азербайджан и Казахстан обсудили регулирование исламских ценных бумаг

Центральный банк Азербайджана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана провели обсуждения по вопросам регулирования исламских ценных бумаг.

Центральный банк Азербайджана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана провели обсуждения по вопросам регулирования исламских ценных бумаг.

Как сообщили Report в ЦБА, встречи прошли в рамках визита казахстанской делегации в Баку для обмена опытом и расширения профессионального диалога между финансовыми регуляторами двух стран.

Стороны обсудили вопросы регистрации ценных бумаг, регулирования исламских инструментов, секьюритизации и деятельности специализированных финансовых компаний. Казахстанская сторона представила свою практику в части нормативных требований к эмиссионным документам, юридической базы для зеленых облигаций и механизмов субсидирования и гарантий по долговым бумагам.

Визит организован в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между сторонами в мае.