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Азербайджан и Казахстан обсудили регулирование исламских ценных бумаг

Азербайджан и Казахстан обсудили регулирование исламских ценных бумаг Центральный банк Азербайджана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана провели обсуждения по вопросам регулирования исламских ценных бумаг.
Финансы
7 июля 2025 г. 12:07
Азербайджан и Казахстан обсудили регулирование исламских ценных бумаг

Центральный банк Азербайджана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана провели обсуждения по вопросам регулирования исламских ценных бумаг.

Как сообщили Report в ЦБА, встречи прошли в рамках визита казахстанской делегации в Баку для обмена опытом и расширения профессионального диалога между финансовыми регуляторами двух стран.

Стороны обсудили вопросы регистрации ценных бумаг, регулирования исламских инструментов, секьюритизации и деятельности специализированных финансовых компаний. Казахстанская сторона представила свою практику в части нормативных требований к эмиссионным документам, юридической базы для зеленых облигаций и механизмов субсидирования и гарантий по долговым бумагам.

Визит организован в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между сторонами в мае.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan islam qiymətli kağızlarının tənzimlənməsini müzakirə edib

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