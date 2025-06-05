Азербайджан и Казахстан обсудили развитие человеческого капитала

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие человеческого капитала

Представители Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Национального банка Казахстана (НБК) обсудили развитие человеческого капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, делегация ЦБА находилась с деловым визитом в Национальном банке Казахстана (НБК).

В рамках встреч, проведенных в ходе визита, состоялся обмен опытом по вопросам развития человеческого капитала, управления эффективностью, совершенствования компетенций сотрудников посредством различных обучающих и развивающих мероприятий, а также по другим темам в области человеческих ресурсов.