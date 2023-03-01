Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества между финансовыми рынками Азербайджана и Казахстана.

Обсуждены перспективы сотрудничества между финансовыми рынками Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Сегодня в Астане мы встретились с председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадиной Абылкасымовой. В ходе встречи мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовыми рынками двух стран, обменялись опытом по вопросам контроля за деятельностью финансовых институтов", - написал он.