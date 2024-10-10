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Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития фондового рынка

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития фондового рынка Представители Бакинской фондовой биржи (БФБ) и казахстанского Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) обсудили перспективы развития фондового рынка.
Финансы
10 октября 2024 г. 15:55
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития фондового рынка

Представители Бакинской фондовой биржи (БФБ) и казахстанского Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) обсудили перспективы развития фондового рынка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Во встрече приняли участие председатель правления БФБ Руслан Халилов и главный коммерческий администратор Огтай Гасымов, а также председатель МФЦА Ренат Бектуров и генеральный директор по инновациям Талгат Аманбаев.

Стороны обсудили перспективы развития рынков капитала двух стран, возможности обмена опытом и информацией между компаниями, а также укрепление сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan mull prospects for stock market development
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan fond bazarının inkişaf perspektivini müzakirə edib

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