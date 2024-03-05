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Азербайджан и Катар обсудили развитие рынка ценных бумаг

Азербайджан и Катар обсудили развитие рынка ценных бумаг Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и организацией финансовых рынков Катара состоялось обсуждение развития рынка ценных бумаг и возможностей, созданных для иностранных инвесторов.
Финансы
5 марта 2024 г. 15:55
Азербайджан и Катар обсудили развитие рынка ценных бумаг

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и организацией финансовых рынков Катара обсуждены вопросы развития рынка ценных бумаг и возможностей для иностранных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Наша очередная встреча в рамках визита в Катар прошла с главой организации финансовых рынков Катара Тами Ахмедом Али аль Бутами аль Бинали. В ходе встречи мы обсудили развитие рынка ценных бумаг Катара и возможности, созданные для иностранных инвесторов. Также мы провели всесторонний обмен мнениями о перспективах сотрудничества между регуляторами и участниками рынка ценных бумаг обеих стран", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qətər qiymətli kağızlar bazarının inkişafını müzakirə edib

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