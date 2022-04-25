Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами

Обсуждены перспективы расширения и развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в финансово-экономической сфере, в сфере кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами.

Обсуждены перспективы расширения и развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в финансово-экономической сфере, в сфере кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи в Министерстве финансов с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром финансов Израиля Авигдором Либерманом.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что связи между Азербайджаном и Израилем в политической, экономической и других сферах развиваются по восходящей линии.