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Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами

Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами Обсуждены перспективы расширения и развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в финансово-экономической сфере, в сфере кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами.
Финансы
25 апреля 2022 г. 18:37
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере управления госфинансами

Обсуждены перспективы расширения и развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в финансово-экономической сфере, в сфере кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи в Министерстве финансов с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром финансов Израиля Авигдором Либерманом.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что связи между Азербайджаном и Израилем в политической, экономической и других сферах развиваются по восходящей линии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Israel discuss co-op on next-generation payment instruments
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İsrail yeni nəsil ödəniş vasitələri sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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