Азербайджан и Исламский банк развития обсудили сотрудничество в сфере транспорта и ИКТ

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с делегацией во главе с директором Турецкого регионального офиса группы Исламского банка развития Валидом Абдельвахабом и обменялся мнениями по вопросам сотрудничества в сфере транспорта и ИК

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с делегацией во главе с директором Турецкого регионального офиса группы Исламского банка развития Валидом Абдельвахабом и обменялся мнениями по вопросам сотрудничества в сфере транспорта и ИКТ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Гости были проинформированы о мероприятиях, приводимых в железнодорожной и портовой сферах страны, в том числе для расширения возможностей доступа населения к скоростному широкополосному интернету.