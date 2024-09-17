Азербайджан и Ирак обсуждают расширение сотрудничества в финансовой сфере

16:39 Обсуждено дальнейшее расширение связей между финансовыми секторами Азербайджана и Ирака.

Вопрос расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираком в финансовой сфере, в том числе в банковской, является предметом для дальнейших обсуждений.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

"Мы обсудили прямые платежи между Азербайджаном и Ираком, а также проблемы и недостатки в данной сфере. Принятые решения и высказанные сегодня намерения могут серьезно увеличить двусторонний товарооборот", - отметил он.