​Азербайджан и IFC подписали ряд документов

В Баку состоялась церемония подписания соглашения "Проект инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса Азербайджана".

Как сообщает Report, документ подписан рядом правительственных учреждений и Международной финансовой корпорацией (IFC).

Подписи под документом поставили вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов и региональный директор IFC Ян Ван Билсен.

Меморандум между министерством экономики и IFC подписали министр экономики Шахин Мустафаев и Ян Ван Билсен.

Меморандум о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и IFC подписали министр Инам Керимов и региональный директор IFC.

Меморандум о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты подписали министр Сахиль Бабаев и региональный директор IFC Ян Ван Билсен.

Меморандум о взаимопонимании между корпорацией и Агентством продовольственной безопасности (AQTA) подписал глава AQTA Гошгар Тахмазов и региональный директор IFC.

Еще один документ был подписан с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК). С азербайджанской стороны свою подпись поставил директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы, со стороны IFC - Ян Ван Билсен.