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Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество по перспективным проектам

Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество по перспективным проектам Были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Международной финансовой корпорации (IFC) по перспективным проектам.
Финансы
12 июля 2023 г. 18:10
Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество по перспективным проектам

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Международной финансовой корпорации (IFC) по перспективным проектам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы провели переговоры с руководителем программ государственно-частного партнерства IFC по европейскому региону Мехитой Фанни о связях нашей страны с организацией, о проделанной работе в области продвижения государственно-частного партнерства и о потенциальном сотрудничестве по перспективным проектам", - отметил он.

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