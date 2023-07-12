Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество по перспективным проектам

Были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Международной финансовой корпорации (IFC) по перспективным проектам.

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Международной финансовой корпорации (IFC) по перспективным проектам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы провели переговоры с руководителем программ государственно-частного партнерства IFC по европейскому региону Мехитой Фанни о связях нашей страны с организацией, о проделанной работе в области продвижения государственно-частного партнерства и о потенциальном сотрудничестве по перспективным проектам", - отметил он.