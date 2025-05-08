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Азербайджан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества в сфере аудита

Азербайджан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества в сфере аудита В Тбилиси состоялась рабочая встреча представителей высших аудиторских структур Азербайджана и Грузии, в ходе которой были обсуждены возможности расширения сотрудничества и обмена опытом.
Финансы
8 мая 2025 г. 18:50
Азербайджан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества в сфере аудита

В Тбилиси состоялась рабочая встреча представителей высших аудиторских структур Азербайджана и Грузии, в ходе которой были обсуждены возможности расширения сотрудничества и обмена опытом.

Как сообщили Report в Счетной палате, делегацию от Азербайджана возглавил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Грузинская сторона представила информацию о стратегическом плане на 2023–2027 годы, практике аудита консолидированных финансовых отчетов правительства, эффективности аудита и системе управления качеством.

Азербайджанская делегация поделилась опытом по стратегическому плану на 2021–2025 годы, аудиту налоговых поступлений, инициативе ClimateScanner и международному сотрудничеству.

Стороны отметили важность укрепления институционального потенциала и расширения взаимодействия в сфере аудита.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan ali audit qurumları əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndiriblər

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