Азербайджан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества в сфере аудита

В Тбилиси состоялась рабочая встреча представителей высших аудиторских структур Азербайджана и Грузии, в ходе которой были обсуждены возможности расширения сотрудничества и обмена опытом.

В Тбилиси состоялась рабочая встреча представителей высших аудиторских структур Азербайджана и Грузии, в ходе которой были обсуждены возможности расширения сотрудничества и обмена опытом.

Как сообщили Report в Счетной палате, делегацию от Азербайджана возглавил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Грузинская сторона представила информацию о стратегическом плане на 2023–2027 годы, практике аудита консолидированных финансовых отчетов правительства, эффективности аудита и системе управления качеством.

Азербайджанская делегация поделилась опытом по стратегическому плану на 2021–2025 годы, аудиту налоговых поступлений, инициативе ClimateScanner и международному сотрудничеству.

Стороны отметили важность укрепления институционального потенциала и расширения взаимодействия в сфере аудита.