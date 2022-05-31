Азербайджан и Европейский инвестиционный банк обсудили совместные проекты

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мацеем Чура.
Как сообщает Report, об этом министр написал в Twitter.
На встрече были затронуты механизмы финансирования банка, состоялся обмен мнениями о расширении партнерства.
Стороны обсудили развитие сотрудничества с ЕИБ, потенциальные проекты, вопросы финансирования альтернативных источников энергии, частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, а также возможности сотрудничества с Фондом развития предпринимательства.